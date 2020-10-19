Сеул, , 08:48 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают выписывать из больниц военнослужащих, у которых ранее был выявлен COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, из больницы выписаны четыре представителя сухопутных войск.

По состоянию на 19 октября в вооружённых силах страны зафиксировано 158 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных из больниц увеличилось до 146. На карантин помещены более 1,5 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 275.

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