Ульяновск, , 08:45 — REGNUM В Ульяновской области из-за суточного роста выявляемых случаев заражения коронавирусом будут ограничены выезды муниципальных служащих за пределы территории. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в своём видеообращении губернатор Сергей Морозов.

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С учётом усложняющейся эпидемиологической обстановки, в регионе ограничат перемещение чиновников.

«Мы приняли решение ограничить выезды муниципальных служащих и технических работников за пределы муниципального образования, а также рассматриваем сегодня возможность запрета командировок государственных и муниципальных служащих на территориях с высоким уровнем заражённости», — сказал, в частности, Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует запрет на проведение мероприятий с массовым участием людей, также пожилым гражданам рекомендуется соблюдать самоизоляцию.

Отметим, по последним данным оперативного штаба (на 17 октября), в Ульяновской области официально выявлено 18 288 случаев заражения коронавирусом, в том числе в Ульяновске — 10 053, в Димитровграде — 1996, в Карсунском районе — 654, в Барышском районе — 617, Инзенском районе — 537.

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