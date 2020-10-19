Магас, , 08:44 — REGNUM В Ингушетии установлена личность бандита, ликвидированного в ходе спецоперации 16 октября. Убитый опознан как владелец сети проката охолощенного оружия Юнус Видзижев, пишет «Интерфакс». По данным информационного агентства, его разыскивали по делу о хранении боевого оружия.

Имеются сведения о том, что именно он в феврале 2020 года открыл стрельбу по силовикам во время обысков в одном из частных домов в селе Экажево. Якобы у силовиков была информация о том, что Видзижев хранит боевое оружие. Сам он давал на прокат охоложенное оружие для свадеб, съемок фильмов и видео и якобы планировал расширить бизнес, открыв еще несколько точек проката.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое предполагаемых сообщников Видзижева, в том числе водитель автомобиля, на котором он скрылся с места происшествия. При обысках в одном из домовладений в селении Плиево был обнаружен цех, в котором охолощенное оружие переделывалось в боевое. По данным «Интерфакса», были изъяты 23 автомата, пулемет Калашникова, карабин, пистолет-пулемет «Борз», 12 тротиловых шашек, две гранаты, четыре пистолета и более 2000 патронов различного калибра. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

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