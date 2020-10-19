Москва, , 08:40 — REGNUM Школьные дистанционные занятия нужно привести к единому стандарту, считают в Институте прогрессивного образования. Организация направила письмо с таким предложением главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает 19 октября RT.

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Авторы письма отметили, что весной в период карантина учебный процесс для учеников и их родителей не был должным образом организован. Формат проведения урока не оговаривался, детям зачастую приходилось самим изучать тот или иной материал.

«Учитывая, что дистанционный формат обучения становится частью образовательного процесса, просим вас разработать стандарт проведения дистанционного урока», — говорится в обращении.

Объём домашнего задания в начальных классах должен быть ограничен одним часом, в средних классах — двумя часами, в старших классах — тремя часами. Дисциплины нужно разделить на те, где выполнение домашнего задания обязательно, и на те, где оно лишь рекомендовано, полагают эксперты организации.

Еще одно предложение — запретить перевод дисциплины исключительно на самостоятельное изучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 19 октября введен дистанционный режим обучения для школьников с шестого по 11-й класс. Он продлится до 1 ноября.

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