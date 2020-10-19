Ханты-Мансийск, , 08:39 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 199 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 19 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 200 случаев.

Основные очаги заражения на 19 октября: Ханты-Мансийск — 41 положительных тестов; Сургут — 35; Нягань — 12; Нижневартовск — 11; Советский и Берёзовский районы — по 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 19 октября зарегистрирован 25 930 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 754 человека, 213 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 19 октября — 0,99. За сутки на COVID-19 обследовано 5 119 человек, всего — 732 468.Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 58%.