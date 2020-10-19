Бразилиа, , 08:39 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено почти 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 октября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 10 982 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 235 344.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 230 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 153 905.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 650 030 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 24 062 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.