Уфа, , 08:44 — REGNUM Весь акцент работы правительственных, государственных и муниципальных учреждений в Башкирии должен быть нацелен на борьбу с коронавирусом. Об этом 19 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, вновь началась тяжелая фаза по этой инфекции. Ситуация по показателям смертности и количества инфицированных, как в мире, так и в России является более сложной, чем была весной. И это нужно понять.

В связи в этим глава региона попросил правительство республики, муниципалитеты и все государственные органы организовать и возглавить работу по борьбе с этой инфекцией, поскольку руководство отвечает за жизни и здоровье более четырех млн людей.

Согласно данным на 18 октября в Башкирии было выявлено 9741 случаев заражения коронавирусом, при этом 8677 человек справили с этой инфекцией.

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