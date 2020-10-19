Караганда, Казахстан, , 08:36 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана запретили собираться группами более трех человек из-за ситуации с распространением коронавируса. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача области.

Согласно постановлению, лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу. На похоронах запрещается скопление более десяти человек. При этом необходимо соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Кроме того, запрещается проводить массовые культурные и спортивные мероприятия. Закрываются развлекательные учреждения, букмекерские конторы, детские дошкольные учреждения.

Напомним, по состоянию на 19 октября в Казахстане выявили 109 508 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 105 030 пациентов, скончались — 1768 человек.

Читайте также: За сутки в Казахстане скончались пять пациентов с COVID-19 — минздрав