Остров Пемба, Танзания, , 08:36 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Объединенной республики Танзания Хамад Масауни заявил, что каждый, кто замыслит организацию беспорядков в преддверии всеобщих выборов или непосредственно во время голосования, будут преследоваться по закону. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление Масауни на пресс-конференции.

Масауни выступил с данным заявлением после посещения в больнице семи раненых в результате беспорядков, вспыхнувших в районе Квале на острове Пемба архипелага Занзибар. Столкновения произошли на политической почве, сообщили журналисты.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, правительством и парламентом.

«Я призываю граждан воздержаться от нарушения законодательства о подстрекательстве к беспорядкам в преддверии всеобщих выборов, поскольку правительство произвело тщательную подготовку для того, чтобы гарантировать наказание нарушителей закона», — заявил Масауни.

По словам начальника полиции Занзибара Мохаммада Хаджи Хассана, расследование инцидента на острове Пемба продолжается. По подозрению в подстрекательстве к беспорядкам были задержаны 58 человек.

По информации корреспондентов, всеобщие выборы в Танзании пройдут 28 октября.