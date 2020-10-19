Москва, , 08:17 — REGNUM Автовладельцы в России получили возможность приобретать полисы ОСАГО с помощью финансовых платформ — маркетплейсов. Соответствующие поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вступили в силу с сегодняшнего дня, 19 октября.

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Отмечается, что рассчитанная через финансовую онлайн-платформу стоимость полиса ОСАГО должна совпадать с ценой на официальном интернет-портале страховщика. То есть за оформление ОСАГО маркетплейс не будет требовать комиссию с водителя автомобиля.

Напомним, пакет законов о финансовых платформах Госдума РФ приняла во втором чтении и в третьем 9 июля 2020 года. Так, в частности, были установлены требования к оператору финансовой платформы — он приобретает такой статус со дня включения Банком России сведений о нём в реестр операторов финансовых платформ. 15 июля эти поправки были одобрены Советом Федерации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы. Так, при формировании цены полиса ОСАГО страховщик должен учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение правил дорожного движения конкретным водителем.

С 5 сентября в России начали действовать новые тарифы ОСАГО. Они призваны снизить стоимость полисов, поскольку позволяют страховщикам назначить более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — тем, кто нарушает правила дорожного движения и нередко попадает в аварии.

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