Хабаровск, , 08:59 — REGNUM Работодатели Хабаровского края не спешат переводить беременных женщин на обязательный дистанционный режим работы. Не соблюдается масочный режим в общественном транспорте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом держится в пределах 130.

На утро 19 октября в крае зарегистрировано 13 878 носителей коронавирусной инфекции. В стационарах получает лечение 1441 человек. В тяжелом состоянии 20 пациентов, на ИВЛ — 11. Скончалось 123 человека.

Министерство здравоохранения региона разворачивает коечный фонд. С 12 октября дополнительно было выделено 185 мест для больных коронавирусной инфекцией, с 19 октября — ещё 330 коек. Коллективы больниц, где появились дополнительные места, уже начали оказывать необходимую помощь.

«Минздрав разворачивает дополнительные койки и начинает более жёсткую кадровую политику. Это вынужденная мера. Любые попытки нагнетать страсти, подогревать коллективы медучреждений закончатся кадровыми решениями по главным врачам! Также внимательно следите, чтобы не допустить вспышек в социальных учреждениях», — сказал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

Также отмечается, что идёт обсуждение введения новых ограничительных мер.

Вакцинации населения от гриппа, более 70% от запланированного объёма, закончена. В медучреждениях ждут вторую партию препарата, чтобы завершить прививочную кампанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске один из институтов ушёл на дистанционный режим обучения. А в селе Удское введён карантин по коронавирусу.