Березники, Пермский край, , 07:46 — REGNUM Главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках жестко отчитал подчиненных из «коронавиурсного» отделения за то, что они отправляли пациентов домой дожидаться бригаду скорой помощи. Аудиозапись опубликована на портале ЕАН.

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»У нас люди уже сами с COVID-19 приходят, и мы их посылаем домой, чтобы они по скорой приезжали. Как так?» — недоумевает руководитель клиники. Он подчеркнул, что всех пациентов, в том числе кто пришел самоходом, необходимо осматривать. Если человек имеет на руках документ, подтверждающий заражение коронавирусом, то таких пациентов отправлять домой недопустимо. Плановое отделение может отказать в приеме без направления, однако в экстренном отделении (именно таким является COVID-отделение) — другие правила.

«Еще раз узнаю, увижу, что вы больных отправляете вообще домой (сразу), — пеняйте на себя. Я вам устрою такую показательную казнь — вас ни в одной больнице края не возьмут никуда», — сказал главврач.

По данным СМИ, руководитель больницы стал свидетелем того, как в приёмном покое пациента с подозрением на COVID-19 отправляли домой, чтобы он ожидал скорую помощь. Это стало причиной жесткого разговора главврача с подчиненными.

В пресс-службе клиники отметили, что в отношении сотрудника, который отправлял пациентов домой, чтобы вызывать скорую, скорее всего, применят штрафные санкции, сообщает 59.RU.