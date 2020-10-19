Чита, , 07:45 — REGNUM В отделениях ЗАГС Забайкалья приняты вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Теперь на регистрацию брака могут пройти только молодожены, сообщает сегодня, 19 октября, специалист по связям с общественностью Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина.

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»Ситуация тревожная. Прислушаться к рекомендациям врачей гораздо проще, чем стать причиной болезни — своей и членов семьи. В 14 районах края в отделах ЗАГС работает по одному специалисту. В случае его заболевания государственная регистрация будет перенесена в другой район, что крайне нежелательно. Берегите себя и окружающих», — пояснила руководитель ведомства Ольга Корягина.

Она также отметила, что приём заявлений на государственную регистрацию заключения брака и расторжения брака при личном приеме осуществляться не будет — только через портал Госуслуг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, количество смертей от COVID-19 растёт каждый день. За последние сутки зафиксированы ещё пять летальных случаев, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв за весь период достигло уже 86.

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