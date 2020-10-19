Ханты-Мансийск, , 07:40 — REGNUM В Сургуте, а каникулах откроются в режиме онлайн 48 детских лагерей. Принять участие в них изъявили желание свыше трёх тысяч школьников, сообщают «Новости Югры».

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В Югре школьные каникулы начнутся традиционно с 26 октября и продлятся до 8 ноября. Детские лагеря будут работать на базе общеобразовательных и культурных учреждений.

«Это будут «умные каникулы» — с интеллектуальными и творческими программами, — — Летом такая практика уже была сформирована. Мы опасались, что детям это может быть не интересно, но в итоге получили хорошие отзывы», — рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Помимо онлайн-лагерей будут запущены онлайн курсы п дополнительному образованию.

«Очных занятий в учреждений допобразования не будет», — уточнила Анна Томазова.