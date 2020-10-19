Общее число жертв коронавируса в Приангарье превысило 400 человек
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 19 октября, всего в регионе выявлено 22 005 носителей SARS-CoV-2, причём 177 из них добавились только за последние сутки.
Не обошлось без новых летальных случаев. От COVID-19 погибли ещё два пациента, их общее число составляет уже 311 человек. Ещё 99 жителей региона — носителей коронавируса — скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
Магазины Свердловской области продолжают обслуживать покупателей без масок
В Свердловской области магазины продолжают обслуживать покупателей без масок. Это делается в нарушение указа губернатора Евгения Куйвашева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, нарушение было выявлено в городе Первоуральске. На улице Трубников в магазине одной из региональных торговых сетей кассир обслужила покупательницу, на лице которой не было средств защиты.
Новокузнецк сохраняет суточное антилидерство по коронавирусу в Кузбассе
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«Новокузнецк — 45, Осинники — 29, Прокопьевск — 26, Междуреченск — 20, Белово — девять, Мыски — девять, Беловский МР — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Топкинский МО — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Березовский — три, Киселевск — три, Кемерово — два, Полысаево — два, Краснобродский — один, Ижморский МО — один, Новокузнецкий МР — один, Юргинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении.
Академик РАН считает, что зимой число заразившихся SARS-CoV-2 уменьшится
Увеличившаяся нынешней осенью заболеваемость новой коронавирусной инфекцией зимой пойдет на спад, а весной снова может вырасти, однако новая волна SARS-CoV-2 будет менее интенсивной. Об этом 19 октября заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете».
Забайкальские школы переходят на «дистанционку»
Все школы Забайкалья переводят на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Власти региона полагают, что своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», — сказал глава региона Александр Осипов. Он также отметил, что в детских садах также необходимо снижать количество детей, которые приходят в группы.
В Прикамье главврач больницы устроил разнос подчинённым из COVID-отделения
Главврач краевой больницы им. Вагнера в Березниках жестко отчитал подчиненных из «коронавиурсного» отделения за то, что они отправляли пациентов домой дожидаться бригаду скорой помощи. Аудиозапись опубликована на портале ЕАН.
«У нас люди уже сами с COVID-19 приходят, и мы их посылаем домой, чтобы они по скорой приезжали. Как так?» — недоумевает руководитель клиники. Он подчеркнул, что всех пациентов, в том числе кто пришел самоходом, необходимо осматривать. Если человек имеет на руках документ, подтверждающий заражение коронавирусом, то таких пациентов отправлять домой недопустимо. Плановое отделение может отказать в приеме без направления, однако в экстренном отделении (именно таким является COVID-отделение) — другие правила.
«Еще раз узнаю, увижу, что вы больных отправляете вообще домой (сразу), — пеняйте на себя. Я вам устрою такую показательную казнь — вас ни в одной больнице края не возьмут никуда», — сказал главврач.
На регистрацию брака в Забайкалье стали пускать только молодожёнов
В отделениях ЗАГС Забайкалья приняты вынужденные меры профилактики в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. Теперь на регистрацию брака могут пройти только молодожены, сообщает сегодня, 19 октября, специалист по связям с общественностью Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина.
«Ситуация тревожная. Прислушаться к рекомендациям врачей гораздо проще, чем стать причиной болезни — своей и членов семьи. В 14 районах края в отделах ЗАГС работает по одному специалисту. В случае его заболевания государственная регистрация будет перенесена в другой район, что крайне нежелательно. Берегите себя и окружающих», — пояснила руководитель ведомства Ольга Корягина.