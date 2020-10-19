Коронавирус продолжается распространяться в регионах России быстрыми темпами. В медучреждениях увеличивают коечный фонд. Власти отмечают, что медики работают на пределе возможностей.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено уже порядка 1,4 млн случаев заражения коронавирусом. Регионы постепенно ужесточают ограничения, однако о полной остановке экономики, по образцу весны 2020 года, речи пока не идёт.

О ситуации с распространением коронавируса в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.