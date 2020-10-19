Москва, , 07:14 — REGNUM Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, считающего преждевременным открытие границ России на фоне коронавируса, в своем телеграм-канале прокомментировал главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

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«Жириновский призвал запретить нашим гражданам выезжать за границу. По его мнению именно туристы привезли «вторую"волну COVID-19. И не правда и не правильно. Никто ничего не привозил. Потому что никакой COVID-19 никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем. Потом будет опять спад, а потом опять подъем. По синусоиде. Вероятно каждые несколько месяцев. С прогнозируемым снижением количества тяжелых случаев на фоне роста бессимптомных.

Когда мы наконец все поймём, что коронавирус — это навсегда, он пришёл и занял своё место в длинном ряду тысяч вирусов и бактерий с которыми мы сосуществуем? Вместе в вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, Эпштейн-Бара, туберкулёзной палочкой и пневмококком. Как поймём — перестанем дергаться: границы перекрыть, из дома не выходить, не-, и не-, и ещё какие-то не-.

Начнём (ну скорее продолжим, многое начали делать) планировать действия, перестраивать медицину на сосуществование с новым вирусом, пока он сам не выродиться в простое ОРЗ, как было с его предшественниками — коронавирусами, которые мы сегодня называем «человеческими». (Кстати, если пожилой человек с пневмонией, вызваной «человеческим» коронавирусом попадает в больницу, то смертность — 10%. Ну, а смертность среди пожилых от бактериальной пневмонии в больнице — 25%).

Мы не отсидимся за высокими заборами и железными дверями. Это даже звучит абсурдно. При 20% населения, демонстрирующих антитела. Это значит, что с вирусом у нас уже встретилось 20 млн человек (очередной раз отмечу, что это делает ежедневную публикацию количества положительных тестов — с комментариями про очередные «рекорды» — бессмысленным, динамику отражают лишь тяжёлые случаи и смертность).

А раз так — призываю СМИ снизить градус нагнетания про распространение COVID-19. Дикторы с разных каналов наперебой прямо-таки с радостным энтузиазмом вещают про «неиссякающий поток больных», про «переполненные больницы» и неизбежность жестких мер. Об одном и том же можно рассказывать по — разному. Сегодня для меня это звучит как разжигание паники или умышленное запугивание».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за сутки 17 октября в 84 регионах России выявлено 15 099 новых случая коронавируса. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в связи со вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд граждан за рубеж в туристических целях. Также он призвал наказать ответственных за решение открыть границы.

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