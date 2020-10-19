Абакан, , 07:03 — REGNUM У главы Абакана (Хакасия) Алексея Лемина выявили коронавирус. Как сообщили ИА REGNUM 19 октября в мэрии города, Лемин сдал положительный тест на SARS-CoV-2.

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Уточняется, что симптомы заболевания не проявились. Анализ градоначальник делал из-за семейного контакта.

Алексей Лемин призвал горожан относиться ответственно к собственному здоровью и здоровью окружающих, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Он отметил, что медики в республике работают на пределе возможностей.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус также выявлен у главы Хакасии Валентина Коновалова.

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