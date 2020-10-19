Хабаровск, , 07:03 — REGNUM Филиал Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики — Хабаровский институт инфокоммуникаций ушёл на дистанционный режим обучения.

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Переход на дистанционный режим работы связан с коронавирусом — предписание филиалу вынес Роспотребнадзор. Кто именно заболел — студент или преподаватель, не сообщается.

«Нам позвонили и сообщили, что одному человеку из нашего института стало плохо. Мы тут же ушли на карантин. Больше ничего сказать не могу, это врачебная тайна», — пояснил DVHAB.ru директор института Григорий Маслов.

Руководитель уточнил, что за время дистанционного обучения среди учащихся снизился, в том числе, уровень заболеваемости ОРВИ. Предполагается, что через неделю студенты вернуться к привычному режиму обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Якутии скончались от осложнений коронавируса два учителя.