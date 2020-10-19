Оренбург, , 06:59 — REGNUM Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» отправлен на карантин. У игроков и тренеров команды выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба БК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Из-за неблагополучной эпидситуации в клубе пришлось перенести игру против «Спарты энд К», которая была запланирована на 18 октября. Под вопросом матч против курского «Динамо», который назначен на 31 октября.

Напомним, в Оренбургской области с конца марта выявлено 15 320 случаев заражения коронавирусом. Ранее об уходе на карантин заявили волейбольная команда «Нефтяник» и молодежная хоккейная команда «Сарматы».

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбургский хоккейный клуб «Сарматы» ушёл на карантин