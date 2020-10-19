Барнаул, , 06:48 — REGNUM Слова главного врача московской ГКБ №40 Дениса Проценко относительно причин роста заболеваемости COVID-19 корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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"Я считаю, что все-таки основную лепту внесли появление благоприятных для распространения вируса погодных условий, а также начало полноценного функционирования школ и детских садов. Это, в свою очередь, дало прирост пневмоний и летальных исходов у старшей возрастной группы. Иными словами, возникли наиболее благоприятные условия для реализации воздушно-капельного пути передачи.

Что касается распространения в последнее время расслабленности, «обнимашек» и рукопожатий — не думаю, что это могло иметь решающее значение. Болезнь лучше всего передается через внутрисемейные контакты и в коллективах. Конечно, месяцы распространения эпидемии привели к тому, что первоначально имевшиеся панические настроения практически исчезли.

Скоро от носителей COVID-19 вообще никто не будет шарахаться. Вместе с тем привычным для законопослушных людей становится соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Рукопожатие у нас в стране не отменялось даже в период существования жестких ограничений, но это крайне тернистый, а потому маловероятный путь заражения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач городской клинической больницы №40 в Москве Денис Проценко в качестве одной из причин заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве назвал объятия и рукопожатия.

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