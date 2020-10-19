Новосибирск, , 06:42 — REGNUM Судам Новосибирской области рекомендовано приостановить личный приём граждан, в том числе, приём председателей судов. Об этом говорится в постановлении президиума совета судей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что штатная работа приостанавливается «до момента улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области».

Также будет ограничен доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов, в том числе представителей СМИ. Подача документов будет осуществляться посредством почтовой связи или сервиса электронное правосудие.

Напомним, такие же меры вводились в марте. К обычному режиму работы новосибирские суды вернулись в мае.