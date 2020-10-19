Екатеринбург, , 06:38 — REGNUM В Свердловской области за третий квартал 2020 года зарегистрировано 17 230 случаев смерти. Об этом сообщает региональное управление ЗАГС.

Эта цифра оказалась наибольшей с начала 2015 года. До этого максимальное значение было выявлено за первый квартал 2015 года, когда органы ЗАГС оформили 16 167 случаев смерти. А по данным за период со второго квартала 2019 года по второй квартал 2020-го она не превышала 15 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был выявлен рост смертности за июль. Замгубернатора Павел Креков объяснил это тем, что умерший не всегда попадает в статистику по смертности за тот месяц, в котором скончался.