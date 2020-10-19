Новосибирск, , 06:12 — REGNUM В Новосибирске в ходе рейдов минтранса по соблюдению масочного режима на транспорте на минувшей неделе проведено 50 профилактических бесед, составлено десять протоколов об административной ответственности на граждан, сформировано более десяти административных материалов на перевозчиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

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«В ходе специального мероприятия в Новосибирском метрополитене 200 пассажирам отказано в перевозке из-за несоблюдения масочного режима», — уточнили в областной администрации.

Власти отмечают, что министерство транспорта и дорожного хозяйства области усилило контроль по соблюдению масочного режима на транспорте.