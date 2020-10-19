Магадан, Магаданская область, , 06:19 — REGNUM Реконструкция здания Магаданского областного онкологического диспансера будет закончена в 2021 году — на два года раньше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Оренбуржье открыли онкодиспансер, который строили 27 лет

Комплекс работ на площади 6,2 тыс. кв. метров планировалось провести с 2022 по 2024 год. Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, Колыма получит необходимое финансирование на два года раньше: в 2020 году из федерального бюджета будет выделено 598,6 млн рублей и ещё 294,1 млн рублей — в 2021-м.

Мишустин посетил онкодиспансер в августе текущего года. Глава кабмина ознакомился с ходом работ по капитальной реконструкции здания 50-х годов постройки. Он поручил министру финансов РФ Антону Силуанову решить вопрос о перераспределении необходимых средств на завершение реконструкции здания Магаданского областного онкологического диспансера.

Реконструкция Магаданского областного онкологического диспансера с радиологическим корпусом на 20 коек ведётся с августа 2019 года в рамках региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Магаданской области».

По окончании ремонтных работ в здании разместят отделения онкохирургии, химиотерапии и реанимации. На оснащение этих отделений современным оборудованием в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» будет выделено около 500 млн рублей. В новом едином комплексе для лечения онкологических заболеваний каждый год планируется проводить около 200 оперативных вмешательств на высоком технологическом уровне.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» онкодиспансер получил современные аппараты — аргоно-плазменный коагулятор, ультразвуковой электрохирургический генератор и реанимационный анестезиологический монитор на общую сумму свыше 5 млн рублей. Приборы нового поколения минимизируют травматичность хирургического вмешательства, снижают риск кровотечений при операциях на внутренних органах, способствуют более быстрому процессу восстановления тканей.

По программе «Здоровье» в онкодиспансер проступит новый магнитно-резонансный томограф. Кроме того, в онкодиспансер и сердечно-сосудистый центр заказали электрокардиографы, дефибрилляторы, рефкератометры, приборы УЗИ, электроретинографы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

Квалификация хирургов онкодиспансера позволяет выполнять практически все оперативные вмешательства, кроме нейрохирургии. Специалисты удаляют злокачественные опухоли почек. В новых операционных хирурги будут иметь возможность проводить операции по удалению опухолей в грудной клетке и брюшной полости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области 5 октября состоялось торжественное открытие онкодиспансера.