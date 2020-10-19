Сухум, , 05:55 — REGNUM Российские военнослужащие прибыли для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в столицу Абхазии город Сухум. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Военнослужащие совершили марш своим ходом на штатной технике из города Будённовска в Ставропольском крае в Республику Абхазия, преодолев расстояние в 800 км. В состав мобильного медицинского подразделения вошли 113 военнослужащих и 30 единиц техники.

По просьбе абхазской стороны в городе Сухум будет развёрнут мобильный госпиталь на 100 койко-мест. После этого военные приступят к оказанию медицинской помощи жителям Абхазии.

В настоящее время в Абхазии выявлено 2796 случаев заражения коронавирусом, из них 27 случаев летального исхода, 1187 человек выздоровели.

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