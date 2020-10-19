Москва, , 05:38 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 пойдёт на спад зимой. Такое предположение сделал академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью, опубликованном 19 октября в «Парламентской газете».

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По мнению академика, с наступлением морозов заболеваемость COVID-19 в России пойдёт на спад. С наступлением весны, скорее всего, будет наблюдаться ещё один всплеск, но менее интенсивный. Кроме того, Пальцев отметил, что к весне в стране уже, возможно, появится эффективная вакцина.

Также эксперт напомнил о важности соблюдения профилактических мер, предотвращающих распространение коронавирусной инфекции. В частности, Пальцев отметил важность ношения маски в борьбе с заболеваемостью. Специалист подтвердил, что 90% заражений коронавирусом SARS-CoV-2 происходит воздушно-капельным путём и лишь 7% заражений происходит при контакте пациента с поверхностями с последующим занесением инфекции на слизистую.

Академик отметил, что закрытие театров, кафе, непродовольственных магазинов является крайней мерой для России. По мнению учёного, «жизнь останавливать не надо», достаточно просто усилить надзор.

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