Новосибирск, , 05:21 — REGNUM В Новосибирске с сегодняшнего дня, 19 октября 2020 года, прекращаются регулярные пассажирские перевозки автобусов к садово-дачным обществам, расположенным на территории Новосибирского, Коченевского, и Колыванского муниципальных районов. Об этом и сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

«В середине октября в регионе завершаются пассажирские перевозки по дачным маршрутам. Это обусловлено окончанием дачного сезона, резким падением пассажиропотока и наступлением неблагоприятных погодных условий. С 19 октября 2020 года прекращаются перевозки пассажиров до садово-дачных обществ», — уточнили в министерстве.

Накануне, 18 октября, был крайний день, когда автобусы обслуживали пассажиров по традиционным пригородным маршрутам.