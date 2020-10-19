Владивосток, , 05:26 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом — это максимальное суточное число с начала пандемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 19 октября в крае зарегистрировано 13 443 носителя коронавируса. За сутки вылечились 78 пациентов, скончались — три приморца. Всего жертвами COVID-19 в Приморье признаны 134 человека.

Власти региона настоятельно призывают не ослаблять комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

«Магазины, места оказания услуг, где не соблюдается масочный режим не только сотрудниками, но и посетителями, будут закрываться. Тотального закрытия не будет, но точечно нарушители понесут наказание», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине зарегистрировали первый случай смерти от COVID-19. Скончался 69-летний житель Южно-Сахалинска, который начинал лечение в частной клинике.