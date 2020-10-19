Новосибирск, , 05:02 — REGNUM На строительной площадке нового корпуса Новосибирского онкодиспансера на ул. Плахотного начались работы — вырыт и залит котлован, заведена необходимая техника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В корпусе высотой в два этажа и площадью более 1 тысячи кв м разместится отделение химиотерапии на 30 коек в условиях дневного стационара. Сегодня пациенты дневного стационара получают химиотерапию вместе с пациентами круглосуточного стационара. Также в круглосуточном стационаре за счёт освобождения помещений добавятся коечные места, что позволит увеличить мощности клиники и дополнительно пролечить около 650 случаев.

Главный врач клиники Олег Иванинский надеется, что до конца 2020 года удастся завершить строительство.

«Возведённый модуль для МРТ в конце 2019 года, интенсивно строящийся корпус для отделения патоморфологии, параллельно идущий ремонт в хирургических отделениях больницы, усиление лечебного и диагностического отделений диспансера новым современным оборудованием — все это в конечном итоге позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, и, самое главное, помочь большему количеству пациенту», — подчеркнул он.

Строительство нового корпуса Новосибирского онкодиспансера ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение».