Алдан, Якутия, , 04:57 — REGNUM В Алданском районе Якутии школу с углубленным изучением отдельных предметов и школу №5 закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции.

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Глава Алданского района Северин Поздняков сообщил об очагах заражения: ситуация напряжённая, очень много больных коронавирусом. Медики работают в усиленном режиме.

«Ковид не щадит никого. Две школы в районе закрыты на карантин. В Алданской школе с углубленным изучением отдельных предметов двое педагогов умерли от коронавируса», — пишет Sakhaday.ru.

По словам Позднякова, в случае ухудшения ситуации будет приниматься решение по досрочному закрытию школ.

Также приостановили работу в школе №5, ушли на карантин и классы в других школах района.

Карантин на территории Алданского района пока вводить не планируют.

В соцсетях местные жители пишут, что умерших учителей уже четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края в отдалённом селе Удское выявлен очаг заражения COVID-19. У двух школьников и взрослого жителя лабораторно подтвердился коронавирус.