Южно-Сахалинск, , 04:46 — REGNUM В Сахалинской области за последние сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в островном регионе зарегистрировали 6789 носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе регионального правительства.

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За сутки ещё семь пациентов полностью излечились от COVID-19, за весь период выздоровели 4661 человек.

Продолжают лечение 2128 носителей коронавирусной инфекции. За весь период пандемии на Сахалине от COVID-19 скончался один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине зарегистрировали первый случай смерти от COVID-19. Скончался 69-летний житель Южно-Сахалинска, который начинал лечение в частной клинике.