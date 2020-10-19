Благовещенск, , 04:38 — REGNUM В администрации Благовещенска Амурской области приняли решение для соблюдения безопасности и недопущения распространения коронавирусной инфекции ограничить личный приём граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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С 19 октября по 20 ноября жители города не смогут попасть на личный приём в администрацию. В этот период общение чиновников с населением переходит в дистанционный режим. Горожане могут обратиться в администрацию с помощью официального сайта, информационного киоска в здании мэрии, портала Госуслуг, сайта МФЦ, электронной почты, почты России или по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края в отдалённом селе Удское выявлен очаг заражения COVID-19. У двух школьников и взрослого жителя лабораторно подтвердился коронавирус. И.о. главного санитарного врача региона предложил ввести карантин с 19 октября.