Каракас, , 04:12 — REGNUM Несколько тысяч доз российского препарата, предназначенного для лечения пациентов, заражённых коронавирусом, прибыли из России в Венесуэлу. Об этом 18 октября сообщил президент республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Kremlin.ru

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Президент Венесуэлы рассказал о прибытии из России противовирусного препарата «Фавипиравир», предназначенного для спасения жизни пациентов в тяжёлом состоянии. Мадуро назвал препарат «очень мощным» и отметил, что лекарство будет бесплатным для граждан страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале испытаний в Венесуэле российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Две тысячи граждан страны дали согласие на участие в третей стадии клинических испытаний российского препарата.

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