Хабаровск, , 03:59 — REGNUM Разработчики хабаровских проектов, победивших на крауд-платформе Агентства стратегических инициатив, защищали их на первом этапе регионального уровня конкурса «Сильные идеи для нового времени», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Ранее идеи муниципальной Общественной палаты и Проектного офиса, реализованные в Хабаровске, вошли в топ голосования на виртуальной площадке форума «Сильные идеи для нового времени».

Защита городских проектов проходила на коворкинг пространстве «Точка кипения».

О муниципальной Общественной палате собравшимся рассказала Нина Поличка. Её первое заседание состоялось 21 июля. Палата стала экспертной площадкой опытных профессионалов, которым не безразлично будущее родного города. Всего в ОП 24 человека.

«Подобные общественные институты особенно актуальны и востребованы. Нашу практику оценили в 49 регионах, она вошла в число победителей по экспертной оценке. Именно это и является одной из главных целей нашей Общественной палаты», — рассказала Нина Поличка.

Муниципальный Проектный офис представила заместитель начальника городского управления экономического развития Елена Гаврина. Офис был создан в марте в условиях эпидемии коронавируса. Уже разработано 15 инструментов поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19: льготы по аренде имущества, и отсрочка платежей по рекламным конструкциям, упрощенный порядок размещения «летних веранд», снижение коэффициента К2, применяемого при расчёте единого налога на вменённый доход, и снижение на 50% ставки земельного налога, приостановление муниципального контроля и многое другое.

«Работа офиса принесла массу позитивных результатов. Во-первых, мы наладили постоянный мониторинг самочувствия субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслевому принципу; во-вторых, получили опыт оперативного выведения бизнеса из кризиса, который сможем тиражировать и масштабировать на другие регионы; в-третьих, мерами поддержки, которые были разработаны Проектным офисом, воспользовался каждый четвертый предприниматель Хабаровска», — пояснила Елена Гаврина.

В скором времени разработчики будут защищать свои проекты перед главой Хабаровского края и членами правительства.

После этого проекты имеют шансы войти в число практик, которые представят на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Проект муниципальной Общественной палаты занял первое место среди почти двух тысяч практик в номинации «Новое городское развитие» на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени». Он получил 6645 голосов. Общей рейтинг этой — 33 324 голоса экспертов. Она включена в топ-100 идей в номинации «Новое городское развитие» по версии общественного голосования, получив статус «лидер рейтинга платформы».

Муниципальный Проектный офис набрал 32 504 голоса и вошёл в топ-1000 лучших практик по результатам экспертной оценки.

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится в ноябре 2020 года в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава группы компаний Green House Светлана Волченко из Тюмени со своей идеей реформирования системы социального питания и создания научно-исследовательского центра пищевых инноваций получила положительные отзывы на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени».