Петропавловск-Камчатский, , 02:14 — REGNUM На Камчатке разворачивают новые места в больницах для пациентов с выявленным заражением коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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С больными COVID-19 в крае работают детская инфекционная больница, Центр СПИД, больница в посёлке Озерновском, Кожно-венерологический диспансер. На минувшей неделе к числу таких учреждений из-за нехватки койко-мест была добавлена городская больница №2 — коечный фонд был увеличен до 309.

Как уточнили в правительстве края, в июле 2020 года в связи с необходимостью связанной с эпидемиологической обстановкой на Камчатке было развернуто 816 коек.

На понедельник, 19 октября, число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось ещё и составило 330.

Как сообщало ИА REGNUM, новый симптом, который может сигнализировать о заражении человека коронавирусом SARS-CoV-2, выявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета. Об этом передает Express со ссылкой на специалистов.