Москва, , 08:40 — REGNUM ВДНХ подготовила виртуальный гид, который посвящен отреставрированным достопримечательностям. Об этом 19 октября сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, путеводитель представляет собой карту, на которой обозначены 16 точек — павильоны, фонтаны и другие восстановленные объекты. При нажатии на точку пользователь найдет фотографии и подробную информацию.

«Это первый в истории выставки онлайн-гид по отреставрированным объектам. Все желающие из разных уголков страны теперь могут познакомиться с результатами комплексной программы возрождения ВДНХ», — сказала Сергунина.

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