Салехард, , 01:12 — REGNUM В столице Ямала 26 октября откроется детский сад «Мамонтёнок», здание которого год назад покрылось трещинами. Его отремонтировали, и приёмная комиссия признала здание годным к эксплуатации, сообщает пресс-служба главы Салехарда.

«В ходе ремонта были проведены работы по обустройству дренажной системы, произведён отвод грунтовых вод, установлена система принудительной заморозки грунта с применением термостабилизаторов. Это обеспечивает надёжность свайного основания здания», — сообщают в мэрии.

Отмечается, что детский сад «Мамонтёнок» рассчитан на 17 групп. В нём есть плавательный бассейн, планетарий, студия лего-конструирования, сенсорная комната, спелеокамера, фитобар, зимний сад. Здесь работают 40 педагогов и 52 сотрудника из обслуживающего персонала.

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