Москва, , 01:03 — REGNUM Условия сохранения онлайн-формата обучения в вузах назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 октября в интервью «Российской газете».

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Как пояснила Попова, в текущей ситуации с коронавирусом в стране достаточно соблюдать все имеющиеся рекомендации Роспотребнадзора. Если соблюдать дистанцию и носить маски в обязательном порядке, то вузам не придётся переходить на онлайн-формат обучения.

По мнению Поповой, в медицинских вузах нужно увеличить количество часов для изучения основ эпидемиологии и биологической безопасности.

Напомним, в Минобрнауки РФ сообщили, что планов всеобщего перевода вузов на дистанционный формат обучения нет. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минобрнауки уточнили: решение о переводе вуза на онлайн-формат обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и в отдельных регионах.

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