Тегеран, , 23:43 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3890. Об этом, как передает ISNA, сообщила 18 октября представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

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По ее данным, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране превысило 530 тыс.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Иране зафиксировали 252 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 30,3 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее минздрав Ирана подтвердил 4552 случая заражения SARS-CoV-2 и 265 смертей от COVID-19.

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