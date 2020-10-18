Москва, , 23:19 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончался 51 пациент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 52 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19 сообщил, что в столице России за сутки выявили 4610 подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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