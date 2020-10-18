Минск, , 20:49 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии 18 октября в ходе протестных митингов были задержаны десятки человек, которые выступали против итогов президентских выборов. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По данным правозащитников, всего на территории страны были задержана 147 участников акций протеста.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября власти Белоруссии объявила в международный розыск экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую за призывы к свержению конституционного строя.

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