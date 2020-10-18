Москва, , 20:31 — REGNUM Проверять наличие масок и перчаток у пассажиров на всех станциях метро Москвы будут уже со следующей недели. Об этом сообщил 18 октября, столичный департамент транспорта (Дептранс) в своем Telegram-канале.

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«Усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте, — говорится в сообщении. — Проверки будут на 100% станций мосметро».

Отмечается, что совместные рейды полиции и ГКУ «Организатор перевозок» пройдут в вагонах столичной подземки. Кроме того, в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД ношение средств индивидуальной защиты пассажирами будут проверять строже.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19 сообщил, что за минувшие сутки в столице РФ было выявлено 4610 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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