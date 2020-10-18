Анкара, , 20:16 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 1815 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 347 493.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 72 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 9296.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 304 003 человека вылечились от нового заболевания.

Напомним, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 1693 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.