Париж, , 20:00 — REGNUM На территорию Версальского дворца во Франции проник мужчина одетый в простыню. Об этом 18 октября сообщает издание France Bleu.

Неизвестный прибыл ко дворцу на такси, в связи с тем, что он вел себя достаточно странно, водитель оповестил сотрудников правопорядка.

Мужчина разбил стекло в двери у входа в Версаль, после чего был арестован подъехавшими сотрудниками полиции.

В настоящее время задержанный находится под стражей, причина его поведения пока не установлена.