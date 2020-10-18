Москва, , 19:58 — REGNUM 59-летний Илья Эпельбаум, являвшийся основателем Московского театра «Тень», скончался от COVID-19. Об этом 18 октября сообщил ТАСС поэт Лев Рубинштейн.

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«Он (Илья Эпельбаум — прим. ИА REGNUM) болел довольно тяжело, — отметил Рубинштейн. — Это тот самый коронавирус».

По его словам, у режиссера, скончавшегося в воскресенье днем, были «тяжелые сопутствующие обстоятельства». О том, где будет похоронен основатель театра «Тень», будет известно позднее, добавил поэт.

Напомним, Илья Эпельбаум вместе с Майей Краснопольской основал театр теней и кукол «Тень» Москве в 1988 г.