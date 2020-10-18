Париж, , 19:45 — REGNUM Во Франции тысячи человек почтили память учителя истории Самюэля Пати, убитого 16 октября. Об этом 18 октября сообщают местные СМИ.

Поминальные акции прошли сразу в нескольких городах страны, в частности в Бордо, Лионе, Марселе, Париже, Тулузе. Главным лозунгом траурного мероприятия стал лозунг «Свобода слова, свобода преподавания».

Напомним, 16 октября молодой человек жестоко убил преподавателя истории в одном из пригородов Парижа. При попытке задержания он был застрелен.

Причиной убийства, предположительно, стала преподавательская деятельность убитого. Днем ранее на учебных занятиях он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.