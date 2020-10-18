Рим, , 19:41 — REGNUM За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 октября сообщило министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 11 705 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 414 241.

Также сообщается, что за это же время в Италии 69 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 36 543.

Отметим, что днем ранее в Италии за сутки было выявлено 10 925 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом в стране продолжит расти.

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