Загреб, , 19:28 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 18 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1853 образцов было выявлено 438 носителей коронавируса. Днем ранее в стране было зафиксировано 594 случая заражения, что стало очередным антирекордом для этой небольшой страны, уже седьмым за последние две недели. Ещё 128 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 23 628 случаев заражения, 834 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались десять пациентов. Лечение проходят 5555 человек. 17 239 пациентов уже выздоровели.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше трех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и достигла отметки в 10 человек.

Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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