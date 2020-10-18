Москва, , 18:17 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает преждевременным открытие границ России на фоне коронавируса и настаивает на наказании принявших такое решение.

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«В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», — считает Жириновский.

По его мнению, в будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена.

Решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности, в Турцию, было преждевременным, уверен парламентарий. Именно отдыхающие привезли в страну с юга «вторую волну» коронавируса, полагает Жириновский.