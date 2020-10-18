Минск, , 18:10 — REGNUM В Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны дестяки человек. Об этом 18 октября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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На момент публикации новости в стране, по информации правозащитников, задержали 70 участников акций протеста, которые не согласны с итогами президентских выборов.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 30 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября в Минске и других городах Белоруссии проходит очередная акция протеста, организованная оппозиционными силами.

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